TAGUS com 360 mil euros para apoiar a agricultura local

A TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, que trabalha nos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal, está desde 1 de Agosto disponível para receber candidaturas de apoio aos programas “Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas” e “Cadeias Curtas e Mercados Locais”. Ao todo a TAGUS tem cerca de 360 mil euros de fundos comunitários para distribuir.



Para a medida “Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas”, a TAGUS tem uma dotação de 102.639 euros para apoiar investimentos até aos 200 mil euros. Os projectos devem contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas desse sector e as candidaturas devem ser apresentadas até 30 de Setembro. Os financiamentos, a fundo perdido, vão até 45 por cento das despesas elegíveis.



Os projectos candidatos ao aviso “Cadeias Curtas e Mercados Locais” devem promover o contacto directo entre produtores e consumidores, contribuindo para o escoamento da produção local, a preservação dos produtos e especialidades locais, consumo de produtos da época, frescos e de qualidade. As candidaturas devem ser submetidas até 15 de Outubro, tendo a TAGUS uma dotação de 255 mil euros disponíveis para apoio.

Às “Cadeias Curtas e Mercados Locais” podem concorrer associações de desenvolvimento local, autarquias, organizações de agricultores ou parcerias constituídas no mínimo por três produtores, com projectos até aos 200 mil euros, que podem contar com um apoio de 50 por cento do investimento total elegível, não reembolsáveis. No entanto, serão mais pontuados os pedidos de apoio até aos 100 euros.



Quem estiver interessado em obter mais informações e consultar os avisos de concurso e legislação aplicável aos investimentos a implementar em Abrantes, Constância ou Sardoal deve aceder ao sítio na Internet da TAGUS (www.tagus-ri.pt) ou do PDR2020 (www.pdr-2020.pt).