NERSANT é entidade acreditada para prestar serviços de internacionalização

Foram publicados no dia 31 de Julho os avisos relativos ao projecto Vales, programa do Portugal 2020 que permite às pequenas e médias empresas (PME) a contratação de serviços de consultoria em determinadas áreas, a entidades devidamente qualificadas para o efeito, como é o caso da NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém. As áreas disponíveis a concurso são Internacionalização, Comércio, Economia Circular e Incubação.

O projecto garante apoio não reembolsável - a fundo perdido - de 75% da despesa elegível, sendo seleccionáveis empresas PME, sob qualquer natureza e forma jurídica, com pelo menos três postos de trabalho, excepto candidaturas apresentadas ao Vale Incubação.

Neste momento, estão abertos avisos em diversas áreas, podendo as empresas da região submeter as suas candidaturas ao Vale Oportunidades de Internacionalização, ao Vale Comércio, ao Vale Economia Circular e ao Vale Incubação.

Na área de internacionalização, está disponível o Vale Oportunidades de Internacionalização, que visa o reforço da capacitação empresarial das PME através do apoio à procura de serviços e do conhecimento de mercados e de interface com os agentes económicos relevantes nos mercados externos. No caso da internacionalização, o limite máximo do incentivo é de 10.000 euros. As empresas interessadas em candidatar-se devem contactar a NERSANT através dos contactos portugal2020@nersant.pt ou 249 839 500.

Quanto ao Vale Comércio, destinado a PME com actividades económicas nos sectores do comércio, serviços e restauração, são susceptíveis de apoio os serviços de consultoria, contratados a entidades acreditadas, relacionados com a inovação organizacional e gestão (planos estratégicos, planos de marketing, etc.), a criação de marcas e design, a implementação de sistemas de certificação (qualidade, produtos, entre outros), a implementação de práticas de gestão segura de dados (RGPD), e serviços relacionados com a economia digital e tecnologias da informação e comunicação. O limite do incentivo, neste caso, é de 5.000 euros.

O Vale Economia Circular visa apoiar a transição do tecido empresarial nacional para uma economia circular, apoiando acções que constituam boas práticas de eco-design, eco-eficiência, eco-inovação e simbioses industriais, que conduzam a melhoria do desempenho em matéria de eficiência na utilização dos recursos, novos processos, produtos e modelos de negócio. O limite do incentivo é de 7.500 euros.

Por sua vez, o Vale Incubação pretende conceder apoios a projectos simplificados de empresas com menos de um ano na área do empreendedorismo, através da contratação de serviços de incubação prestados por incubadoras de empresas previamente acreditadas.