Decorre concurso para criação de produto ou negócio alimentar

Prémio ‘Food Fab Lab’ é dinamizado pelo Parque Tecnológico do Vale do Tejo – Tagusvalley.

O Parque Tecnológico do Vale do Tejo – Tagusvalley, em Abrantes, tem a decorrer a segunda edição do prémio ‘Food Fab Lab’, destinado a quem tem um produto alimentar inovador e queira testá-lo ou a quem queira criar um negócio alimentar. O doce de pimento foi o vencedor da edição do ano passado.

O concurso assenta em três categorias: a inovação, degustação e potencial de mercado, sendo vencedor do prémio principal o produto que mais se destacar no conjunto de todas as categorias. Os prémios somam um valor total de 7.300 euros, para a apresentação de novos produtos alimentares.

A segunda edição do Food Fab Lab é aberta a qualquer pessoa a título individual ou empresa, num concurso que visa premiar novos produtos que possam dar resposta aos desafios e actuais tendências de consumo. O prémio Food Fab Lab tem no total quatro prémios: “o prémio do produto que se destaque na categoria da inovação, outro que se destaque na categoria da degustação, outro na categoria do potencial de mercado e o prémio principal, o do produto que se destaque nas três categorias”.

Para concorrer, basta preencher o formulário de candidatura disponibilizado no site do Tagusvalley na internet até 8 de Outubro. Os candidatos devem entregar o produto para prova sensorial de 9 a 13 de Outubro. “Este concurso pretende fomentar o desenvolvimento de novos produtos, catalisar o arranque de projectos de transformação alimentar assim como potenciar a economia e inovação no sector”, refere o Tagusvalley.