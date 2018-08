Lezíria + Sustentável regressa com iniciativas sobre economia circular

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém e a CIMLT - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo têm vindo a dinamizar na região o projecto Lezíria + Sustentável, que visa a sensibilização para as temáticas da sustentabilidade e da promoção de práticas de cooperação e coopetição, com o objectivo de contribuir para o reforço das competências das pequenas e médias empresas (PME) da Lezíria do Tejo. Em Setembro vão realizar-se duas iniciativas ao abrigo deste projecto, um workshop e um fórum sobre a temática da economia circular, de presença gratuita.

Na agenda do Lezíria + Sustentável para o mês de Setembro, está a realização, em primeiro lugar, de um workshop sobre as oportunidades de “Separar e Circular para Enriquecer”, onde será apresentado o projecto às empresas participantes, bem como alguns produtos de valor acrescentado produzidos à base de resíduos e ainda as oportunidades para o sector dos resíduos, a chamada “rentabilidade sustentável”.

Como habitualmente, todos os workshops realizados contam com uma parte prática, onde é solicitado o contributo dos participantes. Este não será excepção, pelo que será solicitado aos presentes ideias de valorização de resíduos com vista à criação de oportunidades de circularidade.

Ainda em Setembro, o Lezíria + Sustentável vai realizar um fórum sobre os desafios da economia circular. O evento prosseguirá com a identificação e divulgação de gaps de sustentabilidade e riscos económicos da região, bem como com a apresentação de alguns casos de sucesso empresarial na simbiose “sustentabilidade-rentabilidade” e a identificação e avaliação de oportunidades de criação de redes de circularidade potenciadoras de cooperação e coopetição na região.

No programa provisório do encontro, será ainda abordada a problemática do grande consumo e da economia circular, onde serão analisadas as quebras no retalho alimentar e as oportunidades de colaboração com a agroindústria neste domínio, bem como os desafios logísticos da economia circular.

Neste momento, a NERSANT está ainda a agendar datas para a realização destes dois eventos no âmbito do projecto Lezíria + Sustentável, que são de presença gratuita. Para mais informações sobre o projecto - ou sobre os eventos - os interessados devem contactar a NERSANT através dos contactos datic@nersant.pt ou 249 839 500.