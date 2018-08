Torneio Empresarial de Golfe em Benavente

O Torneio Empresarial de Golfe organizado pela NERSANT anualmente já tem data marcada. O evento realiza-se em Benavente no dia 10 de Novembro e já tem inscrições abertas para os empresários que desejem participar.

O Santo Estêvão Golfe, situado em Vila Nova de Santo Estêvão, a poucos quilómetros de Benavente, vai voltar a ser palco da realização desta iniciativa, que pretende reunir em ambiente de salutar competitividade, diversas empresas da região, bem como os seus colaboradores, fornecedores, clientes ou demais convidados.

Cada equipa participante é constituída por dois jogadores, sendo que o torneio da NERSANT terá um limite máximo de 40 equipas (80 jogadores). O custo de participação é de 25 euros para equipas de empresas associadas da NERSANT e de 30 euros para equipas de empresas não sócias. Os sócios Orizonte pagam 7,50 euros e os Sócios Orizonte Dias Úteis e terão um custo de 20 euros para participar no evento.

À semelhança dos anos anteriores, a prova será disputada na modalidade Stableford, em que o resultado do jogador é contado em pontos e não em pancadas. Os prémios serão atribuídos nas vertentes Net e Gross.

Para mais informações sobre o evento, os interessados devem contactar o Núcleo NERSANT da região do Sorraia, para os contactos nucleo.sorraia@nersant.pt ou 263 516 510. As inscrições podem ser efectuadas no portal da associação empresarial, em www.nersant.pt, onde estão também disponibilizadas as condições de participação no evento.