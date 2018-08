Município de Azambuja promove a 1ª Feira do Emprego

O Município de Azambuja vai organizar a sua primeira Feira do Emprego – AZB Emprego, nos dias 28 e 29 de Setembro, das 15h00 às 21h00 e das 10h00 às 19h00. Esta iniciativa, que se realiza na sala de eventos do Ouro Hotel, em Azambuja, conta com a participação de várias empresas, sediadas no concelho, da Marinha Portuguesa e do Exército Português e com o apoio da ACISMA, Nersant, e IEFP.

O objectivo deste evento é colocar à disposição do público em geral, e no mesmo local, vagas de empregos e de estágios profissionais, bem como informações sobre as ofertas formativas oferecidas pelas empresas do concelho, que podem ajudar o participante do evento na melhoria da sua capacitação profissional. Torna-se assim, em mais uma medida municipal que visa contribuir para a integração social de pessoas em situação de vulnerabilidade face ao emprego.

As empresas irão participar com mais de 300 ofertas de trabalho nas mais variadas áreas, licenciados, técnicos profissionais, chefias, indiferenciados e estágios.