Turismo Centro de Portugal nomeado para os "Óscares do Turismo"

O jornal Publituris vai distinguir pelo 15º ano aquilo que de melhor se faz em Portugal no sector do Turismo. Os Publituris Travel Awards, já conhecidos como os ‘Óscares do Turismo’ em Portugal, vão ser entregues no 21 de Setembro e o “Turismo Centro de Portugal” está nomeado na categoria de “Melhor Região de Turismo Nacional”, entre outras entidades do Centro de Portugal e do concelho de Ourém que estão nomeadas para diversas categorias. A votação online vai decorrer até 14 de Setembro.