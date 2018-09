Restaurantes da Golegã recebem certificação

Segundo Ceia da Silva a Golegã é o segundo concelho do Ribatejo com maior número de restaurantes certificados pela Certis.

Cinco restaurantes da Golegã receberam esta sexta-feira, 14 de Setembro, os diplomas com certificação de restauração entregues pelo presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Ceia da Silva, e pelo presidente do município, Veiga Maltez. Os restaurantes agora certificados são “O Barrigas”, o “Lusitanus”, o “Café Central”, o “Rédea Curta” e “O Peso” (Pombalinho).

Segundo Veiga Maltez estas distinções são um sinal de que se está a trabalhar bem no município.

Ceia da Silva saudou o presidente e amigo, Veiga Maltez, por ter reunido no salão nobre, além dos representantes dos restaurantes distinguidos, também os técnicos da câmara, que, segundo ele, são os principais promotores turísticos de uma região.

O processo de certificação resultou de um protocolo estabelecido no ano passado entre o Turismo do Alentejo e Ribatejo, Câmara de Santarém, Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e Confraria Gastronómica do Ribatejo e visa a elaboração da carta gastronómica da região, a certificação de restaurantes e a edição de um guia da restauração certificada.

Segundo Ceia da Silva a Golegã é o segundo concelho do Ribatejo com maior número de restaurantes certificados pela Certis, o que é um indicador da grande qualidade dos estabelecimentos da região. Esta certificação vai dar origem a um guia de restaurantes certificados do Ribatejo que será distribuído em breve na FNAC e na Bertrand.

Novos projectos turísticos para o Ribatejo passam pela Golegã

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo revelou que há um conjunto de projectos em desenvolvimento para o Ribatejo que envolvem directamente a Golegã, como os Caminhos de Santiago, a Sul do Tejo, um projecto total de mais de 800 km, devidamente sinalizados até Março de 2019, que passará pela Golegã e que vai trazer um novo dinamismo para a restauração e para o alojamento. Há ainda em curso uma rede de percursos pedestres do Ribatejo, que inclui esta zona, assim como uma Rota de Cycling, com 1500 km cicláveis, que também passará pela Golegã.