Ala dos Namorados, Melech Mechaya e “Fadoando” atracções no Sardoal

A vila do Sardoal vai estar em festa de 21 a 23 de Setembro. Ala dos Namorados, Melech Mechaya e “Fadoando”, que junta em palco conceituados fadistas, são algumas das atracções musicais das festividades que comemoram os 487 anos da elevação à categoria de vila, por carta de mercê passada por D. João III, em 1531. Exposições, gastronomia, desporto e folclore também fazem parte das propostas de animação para este ano.



No primeiro dia, sexta-feira, 21 de Setembro, destaque para a abertura da “Mostra de Saberes e Sabores”, pelas 17h00, com a presença do secretário de Estado das Autarquias, Carlos Miguel. Segue-se a abertura das exposições “Gil Vicente por Armando Correia”, no Centro Cultural Gil Vicente, e “A Banda!”, no Espaço Cá da Terra. A animação começa pelas 20h30 com os Cant’Abrantes, na Praça Nova. Pelas 22h30, o quinteto português Melech Mechaya sobe ao palco na Praça da República. O dia termina com a Banda Réplika (00h00) e os Lizard Crew (03h00), na Tasquinha do Parque.



No sábado, 22 de Setembro, feriado municipal, decorre a cerimónia do hastear da bandeira nos Paços do Concelho, pelas 10h00, com a presença dos eleitos locais e guarda de honra prestada pela Filarmónica União Sardoalense e Bombeiros Municipais do Sardoal. Mais tarde, pelas 16h00, há jogo de futebol entre os G.D.R. “Os Lagartos” de Sardoal e o Grupo Desportivo de Alcaravela, no Parque Desportivo Municipal. Segue-se, pelas 18h00, o passeio da Chapa Amarela e, mais tarde, pelas 21h00, a actuação dos Sons Lusitanos “Abrantes”, na Praça Nova. O espectáculo comemorativo dos 25 anos de carreira dos Ala dos Namorados começa pelas 22h30 e a Banda T fecha com chave de ouro o dia com um concerto, pelas 00h00, na Tasquinha do Parque.



O último dia das festas conta com um festival hípico entre as 10h00 e as 16h00. Durante a tarde há jogo de futebol entre o Grupo Desportivo de Alcaravela e os G.D.R. “Os Lagartos” de Sardoal, no Parque Desportivo Municipal (15h30). Segue-se uma demonstração de karaté pela Associação Nacional de Artes Marciais (16h30) e actuação da Filarmónica União Sardoalense, pelas 18h30. O espectáculo “Fadoando” (Teresa Tapadas, António Pinto Basto, Maria Ana Bobone, Rodrigo Costa Félix e Mafalda Arnauth) está marcado para as 22h00. Os festejos terminam ao som de Marco Morgado na Tasquinha do Parque.