António Campos, da NERSANT, foi ao Fórum Salinas, em Rio Maior, onde se pretende criar um Museu do Sal, criticar o Estado por não dar apoios ao turismo no Ribatejo. Ceia da Silva diz que o investimento já começou.

Ceia da Silva e Fernando Nobre, com o dono do Salarium, António Lopes, participaram no fórum

Nersant e Turismo do Ribatejo com discursos diferentes sobre apoios aos empresários

O presidente da Comissão Executiva da NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, António Campos, diz que a região do Ribatejo não consegue atrair investimento na área do turismo porque não há apoios do Estado para que os empresários invistam cá.



“Defendi que deve haver um apoio financeiro para o turismo na nossa região que permitisse desafiar os empresários a investirem no Ribatejo. Mas essa é uma ideia que não se vai concretizar, o que é uma pena porque leva a uma estagnação desta região na área do turismo. Um empresário que tenha, por exemplo, cinco milhões de euros para investir no turismo não investe na nossa região porque não há atractividade e não há apoios do Estado para tal”, criticou António Campos durante o Fórum Salinas, que decorreu na manhã de sexta-feira, 14 de Setembro, no restaurante Salarium, em Rio Maior.

NOTÍCIA DESENVOLVIDA NA EDIÇÃO EM PAPEL JÁ NAS BANCAS