NERSANT participa em seminário nacional do MOVE PME

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém vai estar representada no dia 25 de Setembro, em Coimbra, no seminário nacional do projecto de formação-ação MOVE PME. "Balanço Intercalar e Novos Desafios" é o mote do evento, onde vai ser apresentada a reprogramação do Portugal 2020, pelo secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza.

A AIP - Associação Industrial Portuguesa, entidade coordenadora do projeto de formação-acção MOVE PME a nível nacional, vai realizar no dia 25 de setembro,

A sessão está marcada para as 14h30, no Centro de Eventos Bissaya Barreto, em Coimbra, e é organizada pela AIP - Associação Industrial Portuguesa. Estão convidadas todas as entidades que dinamizaram o projecto a nível nacional, bem como as centenas de empresas que integraram esta inovadora formação.

A NERSANT foi a entidade a nível nacional que mais empresas trouxe para o MOVE PME. No evento vão estar também algumas empresas da região que com a associação apostaram nesta formação-acção.

Paralelamente à ordem de trabalhos do encontro, existe ainda uma área de exposição para cada promotor do projecto MOVE PME, onde serão, no caso da NERSANT, mostrados os resultados inerentes à aplicação deste projecto na região do Ribatejo.