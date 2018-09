NERSANT ajuda empreendedores a obter financiamento

partilhe no Google+

Cerca de duas dezenas de empreendedores do distrito de Santarém participaram na sessão de esclarecimento para apresentação das candidaturas à CALL MVP (Mínimo Produto Viável) realizada pela Portugal Ventures, em parceria com a NERSANT- Associação Empresarial da Região de Santarém.



A sessão, que decorreu na Startup Santarém, a 11 de Setembro, contou com a presença de Maria João Almeida, da Portugal Ventures, que esclareceu todas as dúvidas acerca desta candidatura que está aberta até dia 1 de Outubro e onde os empreendedores podem obter investimento para os seus projectos.



A Call MVP destina-se a projectos nas áreas de Digital e Engineering & Manufacturing. As empresas do Centro e Alentejo podem preparar a sua candidatura com o apoio da NERSANT, que integra a rede de parceiros da Portugal Ventures.



Maria João Almeida explicou que esta Call possibilita o acesso a investimento de capital de risco para projectos inovadores nas áreas das tecnologias, produtos ou serviços que prevejam a valorização de um MVP e a sua comercialização no mercado global. Os projectos seleccionados beneficiam de um investimento mínimo de 300 mil euros, mas que pode ascender a 1 milhão de euros.



Será dada preferência a projectos baseados em tecnologia disruptiva. Uma das condições preferenciais é que os projectos ofereçam uma tecnologia ou produto comercializável nos mercados internacionais e sejam o resultado de um processo inovador. A diferenciação proporcionada pela inovação não deve ser facilmente reproduzida por outros actores e deve ser validada por especialistas de renome internacional em ciência e tecnologia.



A Portugal Ventures (www.portugalventures.pt) é uma sociedade de capital de risco que investe na fase semente de startups portuguesas nas áreas de tecnologia, ciências da vida e turismo. Gere 213 milhões de activos através de 19 fundos de capital de risco. Desde 2012, durante as dezassete edições da Call for Entrepreneurship, foram submetidas e avaliadas pela equipa da Portugal Ventures mais de 1200 candidaturas, tendo resultado em mais de 90 investimentos em novas startups com um investimento total de 121 milhões de euros. Em 2017, a CB Insights considerou a Portugal Ventures o capital de risco mais ativo em Portugal.