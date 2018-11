Comércio local de Coruche volta a dar prémios no Natal

Organização do município e associação de comerciantes com muitas actividades previstas.

A campanha “No Natal, Comércio Tradicional”, promovida pela Câmara de Coruche em parceria com a Associação de Comerciantes de Coruche e Salvaterra de Magos, está a decorrer até dia 6 de Janeiro de 2019. Por cada 15 euros em compras feitas no comércio local, o cliente habilita-se a um sorteio de prémios em vouchers de compras num valor de três mil euros. O sorteio realiza-se no dia 11 de Janeiro de 2019, pelas 14h30, no auditório do Museu Municipal de Coruche.

Paralelamente, a autarquia está a organizar um programa de Natal com animação para toda a família. Sábado, 1 de Dezembro, vai ser ligada a iluminação decorativa e assiste-se à chegada do Pai Natal. No dia 22, a vila vai ser invadida por barretes do Pai Natal com uma Corrida Solidária de Natal. A prova vai decorrer pelas 18h00 e tem uma distância de cinco quilómetros. Mais tarde, pelas 21h30, realiza-se um concerto de Natal com a Orquestra “Camerata Amicis”, na Igreja Matriz de Coruche.

“Uma Noite Sul Americana” é o nome do concerto de Ano Novo protagonizado pela Banda Filarmónica da Sociedade de Instrução Coruchense que vai ter lugar no dia 12 de Janeiro, pelas 21h30, no salão paroquial da vila. Entretanto, de 17 a 23 de Dezembro, o comboio natalício vai percorrer o centro histórico da vila e, de 4 a 23 de Dezembro, vai estar montada uma pista de gelo ecológica na Praça da Liberdade.