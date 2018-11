Insignare assina protocolo na área da alimentação hospitalar

Os “Sangre Ibérico” de André Amaro, Paulo Maia e Alexandre Pereira, grupo com ligação a Vila Franca de Xira (um dos membros é natural da cidade) animaram a nona gala do mérito desportivo promovida pela câmara municipal. Depois da actuação os músicos confessaram que não há memória que acarinhem mais do que a da actuação nas festas do Colete Encarnado, com milhares de pessoas a aplaudir e a gritar. O Guarda Rios não sabe se os Sangre Ibérico são aficionados mas sabe que qualquer aficionado, mesmo sem toiros por perto, assim que começa a ouvir guitarras a debitar ritmo flamenco, como as do grupo, é bem capaz de gritar Olé!