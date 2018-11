Sessões de esclarecimento sobre Novas Regras do Regime dos Trabalhadores Independentes

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com a Segurança Social, vai dinamizar nos dias 27 e 28 de Novembro, em Torres Novas e Santarém, respectivamente, sessões de esclarecimento gratuitas sobre as novas regras do Regime dos Trabalhadores Independentes. No dia 27, a sessão decorre na sede da associação, em Torres Novas, pelas 17h00, realizando-se no dia 28 de Novembro, no mesmo horário, na Startup Santarém.

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 2/2018, de 9 de Janeiro, foram enviadas notificações de cariz informativo aos trabalhadores independentes, dando-lhes conta das principais alterações introduzidas no respectivo regime de Segurança Social, e que vão entrar em vigor já a partir de Janeiro do próximo ano.

Com a realização destas sessões de sensibilização, é objectivo da NERSANT e da Segurança Social garantir aos interessados um conhecimento antecipado acerca das novas regras que lhes serão aplicáveis, de modo a assegurar uma transição adequada entre regimes legais.

Com abertura por parte da direcção da NERSANT, as sessões contam com os esclarecimentos técnicos dos profissionais do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém, Fernanda Chora, António Carrilho e Perpétua Correia.

Embora gratuitas, as inscrições nas sessões são obrigatórias. As mesmas devem ser realizadas na área "agenda" do portal da associação empresarial, em www.nersant.pt.