Bricomarché abre na Freguesia de Nossa Senhora de Fátima no Entroncamento

Na Sexta-feira 22 de Novembro, abriu as portas ao público no Entroncamento, na freguesia de Nossa Senhora de Fátima, a loja Bricomarché. Com uma superfície de dois mil e quinhentos metros quadrados a nova loja do grupo Mosqueteiros é única do género no concelho, disponibilizando cinco serviços distintos: produtos de bricolage, decoração, jardim, materiais de construção e pet shop.

O desafio assumido pelo casal Carlos Rodrigues e Natália Rodrigues, na abertura do Bricomarché, é estender ao Entroncamento o sucesso da loja que tem em Abrantes desde Novembro de 1998. Para além de dar resposta às necessidades dos clientes, a unidade do grupo Mosqueteiros contribui para o emprego e para a criação de riqueza na região tendo criado 24 postos de trabalho a tempo inteiro.

O Bricomarché do Entroncamento está localizado junto ao nó de acesso à A23, na Av. Villiers-Sur-Marne. Funciona de segunda-feira a sexta-feira das 09h00 às 21h00.