Urbanização de luxo com contentores prevista para Santo Estêvão

As habitações mais baratas deverão custar 349 mil euros. O empreendimento Village das Laranjeiras vai integrar 18 habitações num loteamento que tem uma área de 10,7 mil metros quadrados e estava sem qualquer utilidade.



Santo Estêvão, no concelho de Benavente, vai receber aquela que será uma das primeiras urbanizações de luxo da Europa construída apenas com contentores, caso se cumpram as intenções do grupo brasileiro promotor do projecto. O presidente da Câmara de Benavente,, Carlos Coutinho (CDU), vê o investimento e a aposta do grupo brasileiro Up! Containers como uma mostra de um “território de oportunidades” e que está “na linha do progresso” e do prestígio.

O autarca confirmou na última reunião pública de câmara que já foram estabelecidos contactos daquela empresa com o município visando a construção da urbanização e que neste momento faltam apenas ser apresentados os projectos e documentação final para análise e aprovação em reunião de câmara.

“Trata-se de um modelo de habitação que já existe há vários anos mas que vai entrar pela primeira vez na Europa. Fomos abordados para transformar um loteamento que estava sem utilidade para que pudesse ser reabilitado. A expectativa é que se avance com os processos até final do ano”, explicou.