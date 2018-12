Jantar à luz das estrelas em Fátima

A Escola de Hotelaria de Fátima esteve de portas abertas na noite de 4 de Dezembro para receber cerca de 120 pessoas, entre empresários e personalidades do concelho e da região, que participaram no “Jantar à luz das estrelas”, confeccionado e servido pelos alunos, sob a supervisão dos cinco chefes de cozinha e sala. O acolhimento e recepção durante todo o jantar esteve a cargo dos alunos do curso de Turismo.

A Escola Profissional de Ourém também esteve associada ao evento, com o funcionamento de um mecanismo num apontamento de Natal e com a filmagem do evento através de um drone manobrado por um aluno.

Carina João Oliveira, a directora da INSIGNARE, deu as boas-vindas e enquadrou a iniciativa da realização do jantar. O presidente do município do Ourém, Luís Albuquerque, destacou o papel da INSIGNARE no concelho de Ourém.

A refeição decorreu de forma sequencial, promovendo aos participantes a degustação gastronómica de uma Ceia de Outono, confeccionada pelos alunos de cozinha/pastelaria e pastelaria/padaria e servida pelos alunos de restaurante/bar.

O jantar foi finalizado com um agradecimento geral a todos os alunos e chefes envolvidos, que foram convidados a vir à sala, num aplauso colectivo de todos os presentes.



Prémio Francisco Vieira apresentado no Fórum “Que Gastronomia para o Futuro de Portugal”

O Fórum “Que Gastronomia para o Futuro de Portugal” decorreu no Hotel Domus Pacis, na tarde do dia 5 de Dezembro, e contou com a presença de jovens estudantes provenientes de várias escolas de hotelaria e turismo do país.

No âmbito do Fórum foi lançado o prémio Francisco Vieira, que pretende galardoar o pensamento criativo, a melhor ideia que apresente uma solução para um problema no sector da hotelaria e restauração, envolvendo a gastronomia. Poderão concorrer a este prémio os jovens estudantes das escolas onde se ensinam os temas da gastronomia, relacionada com a hotelaria e o turismo em Portugal. Os alunos poderão concorrer individualmente ou em grupo, bem como jovens profissionais em exercício da sua actividade, desde que residentes em Portugal, e que tenham até 30 anos de idade.

O Fórum contou com momentos de debate entre profissionais das várias artes a concurso e também demonstrações gastronómicas (cozinha, pastelaria) por reputados cozinheiros nacionais, e ainda com a entrega dos prémios a todos os vencedores.