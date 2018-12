Ourém recebe seminário "Sustentabilidade é competitividade"

A APEE - Associação Portuguesa de Ética Empresarial, em parceria com a NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém e o Município de Ourém, vai organizar nesta cidade, no dia 11 de Dezembro, pelas 14h00, o evento "Sustentabilidade é competitividade".

O Decreto-Lei n.º 89/2017, de 28 de julho, transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2014/95/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2014, obrigando a que as empresas reportem anualmente, para além das habituais demonstrações financeiras, informação não financeira relativa às suas áreas sociais, ambientais e de governo societário.

A realização do seminário "Sustentabilidade é competitividade", está assim integrada no projecto PME Sustentável, promovido pela APEE e financiado pelo Portugal 2020, que tem como objectivo capacitar as PME para a disponibilização de informação não financeira sobre direitos humanos, mecanismos anticorrupção e ambiente.

Desta forma, a iniciativa, realizada em parceria com a NERSANT e o Município de Ourém, pretende garantir que as empresas estão preparadas para responder às exigências do mercado e requisitos legais no âmbito desta demanda.

O evento decorre no auditório dos Paços do Concelho, em Ourém, marcando presença na sessão de abertura o vice-presidente da Câmara de Ourém, Natálio Reis, bem como um representante da direção do Núcleo NERSANT de Ourém. O seminário tem como orador convidado Mário Parra da Silva, Chair of the Board da Global Compact Network Portugal, a rede portuguesa da iniciativa das Nações Unidas para a sustentabilidade United Nations Global Compact e Presidente da Aliança ODS Portugal.

Enquanto parceira do evento, a NERSANT está também a receber inscrições para este evento, através do seu portal (www.nersant.pt). O registo no evento é gratuito.