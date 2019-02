Competências, relações e marketing foram tema de discussão em Rio Maior

É possível viver numa era digital sem perceber nada de tecnologia? Sim. Mas não é a mesma coisa. Esta foi a ideia que Pedro Afonso, executivo de marketing digital na maior cadeia hoteleira portuguesa, natural de Rio Maior, quis passar à plateia de jovens estudantes e professores de várias escolas da região, na segunda edição da MarkThinkingDay, conferência sobre marketing e comunicação organizada pela Escola Profissional de Rio Maior, que se realizou no dia 20 de Fevereiro no Cine-Teatro local

Num painel de profissionais maioritariamente composto por gente de Rio Maior que, entretanto, voaram para outras realidades, foram muitas as partilhas de ideias, histórias de vida e conselhos que os jovens presentes entusiasticamente aceitaram.

João Simões, editor de desporto da Agência Lusa, estabeleceu um comparativo entre fazer jornalismo de agência e jornalismo de “agenda própria” revelando a sua preferência pelo primeiro por se fundamentar em factos concretos. Debatia-se a facilidade com que os média caem no exagero do sensacionalismo e à pergunta se as noticias são feitas para vender ou para informar, o jornalista afirma convictamente que são feitas para vender por terem que ter interesse para as pessoas comprarem e consumirem os meios que as publicam.

Outro dos oradores presentes foi Francisco Maia, editor de vídeos da CMTV, que recentemente iniciou um projecto nas redes sociais com a sua namorada que se baseia na partilha de viagens que fazem em conjunto. Numa sociedade onde a vida privada é cada vez mais pública, Francisco garante que é tudo uma questão de conteúdo e que quando este é bom, torna-se uma mais-valia para quem assiste.

A sessão da manhã terminou com Alexandra Vinagre, coach pessoal, que procura dar às pessoas as ferramentas necessárias para potenciarem todo o seu talento porque, segundo a própria, “todos somos talentosos temos é que acreditar e trabalhar para o tornar em algo concreto”.

No período da tarde o painel oferecia profissionais de áreas mais técnicas. O trabalho das agências de comunicação foi enaltecido por Bruno Rego, director geral da Velcro, como sendo “pau para toda a obra”. O mundo do desporto e toda a sua envolvência foi explicado por Marcos Rego, considerado no top 25 de marketers desportivos do mundo e Pedro Rodrigues, director geral da Desafio Global, deixou claro que hoje em dia os empregadores procuram nas pessoas mais competências relacionais e menos técnicas.

A organização do evento tinha definido como objectivo promover a partilha de boas práticas e bons exemplos para motivar os jovens alunos a trabalharem para passarem os sonhos a realidades. Ficaram a saber que para isso acontecer vão ter que dar muitos tiros ao lado e que tão importante como saber o que fazer é saber o que não fazer.