Escola de Fazendas de Almeirim pioneira no controlo do peso dos alunos

A Escola Básica do 2º e 3º ciclos de Fazendas de Almeirim é pioneira num programa de controlo da obesidade entre os alunos, com aulas de educação física especiais para controlo do peso, a par de acções de sensibilização para um estilo de vida saudável. O projecto desta escola do concelho de Almeirim foi apresentado ao secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Rebelo, que visitou o estabelecimento de ensino durante as comemorações do Dia do Estudante.

O programa PESO é um projecto educativo que se inicia todos os anos lectivos com um rastreio do Índice de Massa Corporal aos alunos. Este ano o rastreio apontou para um índice de 3 por cento (%) dos alunos com obesidade e 20% com excesso de peso. Mas também há alunos com um peso abaixo do que deveriam ter e neste caso são 12% dos estudantes.

A directora do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim, Conceição Pereira, explica como funciona o programa. "Os alunos que têm défice de peso são acompanhado em consultas no hospital. Os que têm excesso de peso ou obesidade são acompanhados na escola ao nível da nutrição e ao nível do apoio específico do programa PESO, onde o professor de educação física dá tempos semanais extras para a prática do exercício físico".

