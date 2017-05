Dia do Agrupamento de Escolas do Forte da Casa

O Agrupamento de Escolas do Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira, realiza esta quinta-feira, 1 de Junho, o Dia do Agrupamento.

A iniciativa começa logo de manhã com actividades desportivas e convívio com toda a comunidade escolar estando também aberta a pais e encarregados de educação que queiram participar.

De manhã há caminhada para os alunos do Secundário e 9º ano de escolaridade, seguida, no âmbito do Desporto Escolar, de demonstrações de ginástica e dança, aula de zumba e termina com uma almoço de convívio.

De tarde a iniciativa vira-se para as actividades culturais e lúdico-pedagógicas com workshops, palestras temáticas e actividades lúdicas. O Dia do Agrupamento conta com a colaboração dos alunos do curso profissional de Cozinha e Pastelaria, Curso Profissional de Turismo e Curso Profissional de Apoio à Gestão Desportiva.