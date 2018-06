Abertas as inscrições para o ensino secundário na Fundação CEBI

Secundário naquela instituição arranca em Setembro com turmas do 10º ano.

A partir de Setembro o Colégio José Álvaro Vidal da Fundação CEBI em Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, passa a dispor de ensino secundário e as inscrições já se encontram abertas. As obras de remodelação do complexo estão praticamente prontas e, além da criação do ensino secundário, vão também permitir melhorar os serviços administrativos.

Com a criação do ensino secundário os alunos da instituição poderão fazer no colégio todo o seu percurso escolar, desde os 4 meses até ao 12º ano, de onde transitarão para o ensino superior. Neste primeiro ano o secundário terá duas turmas do 10º ano e, progressivamente, irá alargar a oferta aos 11º e 12º anos, nas áreas das tecnologias e gestão. A criação de ensino secundário era uma ambição antiga da fundação e abraçada com dedicação pela sua actual presidente do conselho de administração, Ana Maria Lima.

O secundário já poderia ter arrancado na instituição em 2016 mas um conjunto de burocracias alheios à fundação impediu a conclusão da obra. Tal como O MIRANTE noticiara, depois do concurso público lançado pela fundação para a obra, uma das empresas candidatas considerou-se prejudicada, impugnou judicialmente a decisão e a matéria andou a aguardar decisão no Supremo Tribunal Administrativo, que viria a dar razão à instituição de Alverca.

A Fundação CEBI celebra este ano os seus 50 anos de existência e tem preparado um conjunto de comemorações vasto, que já arrancou com uma caminhada solidária. Para Setembro está marcado um encontro de discussão sobre contributos para o desenvolvimento humano que se realizará na Fundação Oriente em Lisboa e ainda uma sessão solene comemorativa dos 50 anos, em Novembro próximo.