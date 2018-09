Núcleo Escolar da Branca é inaugurado sexta-feira

A Câmara de Coruche inaugura na sexta-feira, 14 de Setembro, o Núcleo Escolar da Branca. A iniciativa decorre pelas 11h00 com a cerimónia de descerramento de placa evocativa e uma visita guiada às instalações.

O estabelecimento de ensino conta com duas salas de 1.º ciclo e uma sala de jardim-de-infância, uma sala para centro de recursos e biblioteca, refeitório com copa, espaço polivalente, sala de professores e de atendimento personalizado, espaços para arrumos, instalações sanitárias, átrio de recepção e espaço de recreio requalificado e ampliado.

Dispõe ainda de um espaço polidesportivo constituído por um praticável com dimensões internacionais (20mx40m), a utilizar pelos alunos durante o horário lectivo. Este espaço está também autonomizado para usufruto da população fora dos tempos de atividade lectiva.

Construído com o objectivo de agregar as turmas do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo num só espaço, o Núcleo Escolar da Branca ocupa não só o espaço da antiga escola primária como também parte de um terreno contíguo adquirido pelo município para o efeito.

O investimento total foi de 500.253,28 euros, sendo comparticipado 81 por cento desse valor por fundos comunitários.