“As escolas esforçam-se para incluir os maus alunos e esquecem-se de valorizar os bons”

Gosto de conhecer novas culturas. Conheço Portugal de lés-a-lés e já estive em vários países da Europa e da Ásia, graças à minha profissão e por gostar de viajar. É uma forma de ir à descoberta de novas realidades. Ainda em Agosto deste ano estive na Alsácia (França e Alemanha) juntamente com a minha mulher e os meus dois filhos.

Não sou grande apreciador de música mas gosto de alguma música ligeira. Normalmente, quando vou a conduzir, costumo ligar o rádio mas raramente sei quem está a cantar.

Quando era miúdo jogava futebol de sarjeta, na rua, com os meus amigos. Era assim designado porque as balizas eram as aberturas para escoamento das águas pluviais. A minha infância foi passada em Vila Nova da Barquinha. As férias eram sempre passadas entre Figueira da Foz e Ponte da Barca, de onde é natural o meu pai.