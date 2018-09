Será desta que avançam os pavilhões desportivos em Alcanede e Pernes?

O projecto do pavilhão desportivo de Alcanede está a ser ultimado e o lançamento do concurso para a obra deve ser levado a reunião de câmara em Novembro, segundo informou o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), na última reunião do executivo. O autarca disse esperar que o novo equipamento comece a funcionar no ano lectivo 2019-2020.

Os técnicos da autarquia estão também já a trabalhar no projecto do pavilhão desportivo de Pernes, acrescentou o autarca. Segundo estimou Ricardo Gonçlalves, essa infraestrutura deverá estar concretizada no ano lectivo 2020/2021.

