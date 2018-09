Câmara de Ourém investe 700 mil euros na requalificação de escolas

A Câmara de Ourém investiu cerca de 700 mil euros este ano na requalificação de diversas escolas do concelho que precisavam de obras. Este investimento incidiu sobretudo em escolas do primeiro ciclo. A informação foi dada pelo presidente do município, Luís Albuquerque (PSD/CDS), durante a sessão de abertura do novo ano lectivo e recepção aos docentes, que decorreu na semana passada no Cine-Teatro de Ourém.



O autarca deu ainda conta que o concurso para recrutar 19 assistentes operacionais deve estar concluído no final deste ano, devendo os assistentes iniciarem funções em Janeiro do próximo ano. “Concorreram a estes cargos cerca de 300 pessoas, o que acabou por atrasar a selecção. O processo está na fase final e os lugares vão ser preenchidos com trabalho temporário”, explicou.



Albuquerque referiu que devido às obras que estão a decorrer na Avenida D. Nuno Álvares Pereira, no centro da cidade de Ourém, vão ser marcadas passadeiras provisórias para os alunos acederem à escola EB 2,3 D. Afonso, 4º Conde de Ourém, com maior segurança.



No final da sessão de abertura do novo ano lectivo do concelho de Ourém foram homenageados os professores Sérgio Poupado e Rosa Pires Alves, que se aposentaram este ano. A professora Gracelinda Marques também vai ser homenageada posteriormente uma vez que não pode marcar presença nesta cerimónia.