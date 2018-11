Câmara de Santarém disponibiliza “maleta pedagógica” às escolas do concelho

A Câmara de Santarém disponibiliza, este ano lectivo, às escolas do concelho, no âmbito das suas ofertas educativas, uma “maleta pedagógica” designada "À descoberta de Santarém", elaborada pelo Serviço Municipal de Bibliotecas, Arquivo e Património Cultural.

O projecto visa “congregar, numa única oferta educativa, um conjunto de materiais pedagógicos, cuja tónica assenta na descoberta do município de Santarém, elaborados, desde 2015, no âmbito da Oferta de Recursos Educativos, projecto da Divisão de Educação e Juventude da autarquia”, afirma, em comunicado, a vice-presidente da Câmara de Santarém, que detém o pelouro da Educação, Inês Barroso.

O projecto pretende “colmatar a inexistência de conteúdos sobre a região ou o local onde o aluno habita nos manuais escolares, servindo as escolas com um conjunto de materiais, na sua maioria digitais, como um puzzle magnético, em que cada peça representa uma freguesia, mapas temáticos, muitas fotografias, vídeos, posters, desenhos e jogos, como o "Ciclo do Produto", onde as cartas ilustram o processo produtivo de nove matérias-primas cultivadas no município: azeitona, uva, cortiça, semente de girassol, madeira de eucalipto, pinhão, resina de pinheiro bravo, milho e trigo”.