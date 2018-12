Luís Cid tomou posse como director da Escola de Desporto de Rio Maior

Luís Cid tomou posse como director da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) no dia em que se comemorou o 21º aniversário da fundação daquela instituição, a 5 de Dezembro. Recentemente eleito, Luís Cid substituiu no cargo João Moutão e tinha confessado a O MIRANTE, após o resultado das eleições, conhecido no final de Novembro, que gostaria que a tomada de posse coincidisse com a data de aniversário da ESDRM.

A cerimónia decorreu no auditório Dr. Silvino Sequeira, na ESDRM, com uma plateia cheia e com a presença de personalidades como o presidente do Instituto Politécnico de Santarém, José Mira Potes, a presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, o presidente da Assembleia da Escola, Luís Gonzaga, ou o presidente da Associação de Estudantes da ESDRM, Francisco Cordeiro.

O Conselho Consultivo de Administração conta ainda com Teresa Bento, empossada na mesma cerimónia como subdirectora.

Recorde-se que o acto eleitoral decorreu na sequência da saída do anterior director, João Moutão, que tomou posse em Setembro como vice-presidente do Instituto Politécnico de Santarém. Luís Cid concorreu à direcção da escola contra António Moreira, também professor na mesma instituição, tendo ganho a votação por um voto (oito votos, contra sete de António Moreira).