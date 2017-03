Escolheu ser professora por gostar muito de crianças

partilhe no Google+

Quando Dalila Ferreira chegou a Portugal, aos 24 anos, nunca pensou ficar muito tempo e muito menos até hoje. Mas com uma licenciatura em ensino tirada no Canadá, de onde é natural, e a vontade de conhecer melhor Alcanena, terra das suas raízes familiares, quis o destino que mudasse de ideias e assim aconteceu.

Revivendo as suas escolhas, talvez não tivesse optado pelo interior do País ou por uma freguesia rural, mas é em Moitas Venda, no concelho de Alcanena, que reside há cerca de 20 anos.

Casou, teve duas filhas e, presentemente, além de professora de inglês é sócia gerente de uma escola de línguas em Abrantes, The Learning Spot. Desde 2011 que mantém o projecto com mais duas sócias: Irene Pereira, natural da África do Sul, e Cathy Ramos, também do Canadá.

Nasceu há 43 anos em Winnipeg, na província de Minitoba, que possui "a terceira maior comunidade de portugueses" no Canadá, a seguir a Toronto e Montreal, "com muitos portugueses de Alcanena, do Norte e dos Açores", conta a O MIRANTE. Os pais quando emigraram também pensaram ser por poucos anos, mas ainda hoje lá permanecem.

Já depois de licenciada, e com algumas dificuldades em encontrar colocação como professora no Canadá, veio com a mãe de férias a Portugal e pensou que ensinar por terras lusitanas era capaz de ser "uma boa experiência". Ficou e gostava de ter avançado para o mestrado mas tornou-se complicado viver e trabalhar em Alcanena e viajar até Lisboa ou Coimbra para prolongar os estudos.

Do outro lado do oceano Atlântico, no Canadá, ficaram outras experiências profissionais. O seu primeiro emprego, "teria 14 ou 15 anos", foi como ama, prática muito comum nos países norte-americanos. E ainda adolescente trabalhou como voluntária num hospital perto de casa.

