Um clube centenário que está num ponto de viragem

Fundado há cem anos por empregados do comércio da cidade, vulgo “caixeiros”, que queriam praticar futebol, o Grupo de Futebol Empregados do Comércio passa actualmente por uma segunda vida no que toca à modalidade que lhe deu nome.

Depois de anos em que se destacou em desportos como o ténis de mesa, o hóquei em patins o andebol e o futsal, o futebol ressuscitou no clube e é hoje uma das suas frentes de actividade, com a equipa sénior a militar na 1ª divisão distrital. Mas na calha está também já a reactivação do andebol, do hóquei em patins e do futsal nos escalões de seniores já na próxima época, com recurso sobretudo a antigos atletas do clube.

“Ténis de mesa de momento não temos mas a qualquer altura pode ser também reactivado. É uma das modalidades que está na origem do clube”, diz o presidente da comissão administrativa, Fernando Peres Graça.

É uma nova vida pela frente no ano do centenário do clube, que se assinala a 5 de Junho mas vai ser celebrado lá mais para a frente, no início da próxima época desportiva, para marcar também o regresso dessas modalidades nos escalões seniores e relevar o ecletismo da que é hoje a agremiação desportiva mais antiga da cidade. Basquetebol, boxe e atletismo foram outras modalidades que o clube já dinamizou.

Actualmente com cerca de mil sócios, dos quais só metade paga quotas assiduamente, e 200 praticantes de desporto nas várias modalidades, o Grupo de Futebol Empregados do Comércio vive os problemas comuns a tantas colectividades. Nomeadamente a dificuldade em renovar os órgãos sociais.

Fernando Peres Graça está no cargo há cerca de 15 anos e reconhece que falta gente interessada na vida da associação. A sede de sempre, no centro histórico da cidade, está aberta diariamente, mas é pouca a afluência. Tal como são poucos os que se predispõem a integrar a direcção.

