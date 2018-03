“Há que criar iniciativas para trazer os turistas do Convento de Cristo à cidade” Carlos Galinha diz que Tomar deve aproveitar turistas para desenvolver concelho partilhe no Facebook partilhe no Google+ Carlos Galinha é presidente da Casa do Concelho de Tomar em Lisboa há cerca de um ano

A Casa do Concelho de Tomar em Lisboa comemora 75 anos no dia 4 de Março e estão a decorrer, em Tomar e em Lisboa, várias actividades culturais organizadas pela associação em parceria com o município de Tomar. A actual direcção tem apostado em jantares-temáticos que se realizam uma vez por mês na capital para dinamizar o espaço e divulgar produtores e artistas do concelho. Com um edifício próprio, construído por tomarenses no início do século passado, a Casa do Concelho tem sabido rentabilizar o espaço e vive do arrendamento do prédio de quatro andares.