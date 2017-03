A equipa feminina Sub 14 do Santarém Basket

A equipa feminina Sub 14 do Santarém Basket ficou em terceiro lugar no Campeonato Nacional Zona Sul B, seguindo agora para a Taça Nacional desse escalão após falhar a passagem para a fase seguinte do campeonato. Na última jornada perdeu em casa 33-69 face ao Carnide Clube.