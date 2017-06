Decorreu no dia 4 de Junho o Festival de Papagaios de papel no Castelo de Abrantes

Decorreu no dia 4 de Junho o Festival de Papagaios de papel no Castelo de Abrantes. Os participantes de palmo e meio tiveram oportunidade de pintar e montar o seu próprio papagaio para depois o colocar no ar. a organização foi do Município de Abrantes e da Associação Gil Teatro.