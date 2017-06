O declamador José Fanha e o guitarrista Custódio Castelo

O declamador José Fanha e o guitarrista Custódio Castelo foram os artistas convidados da quarta edição de 'Poesia e Música à Mesa', um projecto dinamizado pela Câmara de Constância em parceria com diversos restaurantes do concelho. A última sessão decorreu no restaurante D. José Pinhão, em Constância.