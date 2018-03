As avós de alguns dos alunos da Escola Básica

O presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), foi acompanhado pelos seus vereadores Elvira Tristão e Pedro Nobre à Gala Personalidades do Ano de O MIRANTE e fez questão de chamar para a fotografia da praxe o seu colega de Alpiarça, Mário Pereira (CDU), que estava com algumas reservas em se juntar à família cartaxeira. “É uma espécie de geringonça autárquica”, brincou Pedro Ribeiro, remetendo para a solução governativa do país em que socialistas e comunistas são parceiros.