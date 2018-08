Elementos da associação Amigos de Benavente Festa Brava

Com o Diabo no corpo!

O exorcista de Fátima, Humberto Gama, está novamente a contas com a justiça por alegados abusos sexuais praticados sobre uma cliente. Já há uns anos o ex-padre tinha sido acusado de crime semelhante, justificando na altura que o acesso a zonas mais íntimas das clientes fazia parte do método terapêutico que utiliza para expulsar as más energias. O Cavaleiro Andante não é muito de superstições e crendices populares mas parece-lhe que, nesta história bizarra, alguém anda mesmo com o Diabo no corpo…