Agriculturas

Com o aproximar da campanha eleitoral já se começam a ver espaços públicos do concelho de Vila Franca de Xira cravejados de painéis de propaganda. Em Alverca o cartaz de um dos candidatos locais, Afonso Costa (PS), foi colocado no canteiro de uma árvore, apoiando-se nesta para não ser levado pelo vento. E nisto das eleições, já se sabe, não há nada como esperar à sombra pelos resultados…