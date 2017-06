Câmara, luzes, acção!!

As câmaras de videovigilância da passagem superior do Forte da Casa estão a apanhar os autores dos vários casos de vandalismo que ali têm sido registados mas as imagens não têm servido para nada uma vez que os vândalos têm o cuidado de ocultar a cara com gorros e bonés. Perante isto e tendo em conta que cada um dos apanhados pela câmara é um verdadeiro artista, que tal a câmara municipal de Vila Franca de Xira anunciar que as imagens estão a ser usadas por um realizador de hollywood para fazer um casting para a escolha do protagonista de um filme de acção?