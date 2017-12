Até dá vertigens!

Na última Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira o presidente do município, Alberto Mesquita (PS), foi questionado sobre o futuro do viaduto sem saída e sem uso que liga o Forte da Casa à Póvoa de Santa Iria. Na resposta o autarca explicou que o caso é bicudo porque o construtor morreu e os familiares renunciaram à herança, estando o viaduto no meio de um “bolo” jurídico em que ninguém se entende...