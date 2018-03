Vamos lá assentar ideias!!

O novo executivo da Câmara de Mação iniciou a Volta ao Concelho deste mandato com uma visita à freguesia de Aboboreira. Trata-se da terceira edição de uma iniciativa promovida pelo município e que visa perceber o que mudou desde as visitas anteriores e auscultar os anseios das populações. Na fotografia está o vereador António Louro com algumas habitantes da aldeia, num postal perfeito do interior do país.