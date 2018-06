Sede.

Na última semana a cervejeira de Vialonga, que produz a cerveja Sagres, celebrou os seus 50 anos de existência naquela freguesia do concelho de Vila Franca de Xira. Na ocasião foi inaugurada uma exposição alusiva à efeméride mas na verdade o que estava no olho de toda a gente era a quantidade de cerveja fresca que havia à solta por ali. Por sorte, estava toda bem vigiada e não há relatos de convidados a sair do local com os carros carregados de grades...