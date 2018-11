Mais cinco litros se faz favor...

O presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS), Ivan Ferreira, lamentou, no seu discurso durante a sessão solene de abertura do ano lectivo do Politécnico de Santarém, que estivessem tão poucos alunos no auditório da ESAS. O Cavaleiro Andante compreende o desalento do dirigente associativo, mas também a opção da maioria dos estudantes. Afinal de contas, com um dia tão bonito lá fora quem é que está para perder a tarde num auditório a ouvir uma resma de discursos de gente engravatada?