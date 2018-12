SOS limpeza.

Quem vive no bairro social municipal da Estrada da Carregueira, em Samora Correia, não se conforma com o estado de degradação em que se encontram as casas com os números 50 e 54, que estão abandonadas e com os quintais cheios de lixo. A Câmara de Benavente já prometeu tratar do assunto. O Guarda Rios espera que não demore porque os contentores...perdão, os quintais, estão quase a deitar por fora!