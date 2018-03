Marcolino Sequeira Nobre

Foi co-fundador da empresa Carnes Nobre. Residia em Ribeira de S. João, localidade do concelho de Rio Maior. Era uma referência no meio empresarial da região. Foi distinguido com o Prémio Prestígio e Carreira Empresarial referente ao ano 1999, no âmbito da iniciativa Galardão Empresa do Ano organizada anualmente por O MIRANTE e Nersant – Associação Empresarial de Santarém. Na cerimónia de entrega do prémio realizada em Setembro de 2000, o empresário dedicou a distinção “a toda a classe empresarial do Ribatejo”, realçando que são os empresários que promovem o desenvolvimento e por isso precisam de “incentivos, apoio e carinho”.´