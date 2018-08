O médico Manuel Bento Baptista morreu no dia 10 de Agosto 2016 vítima de doença prolongada. Foi fundador do PSD de Tomar e vice-presidente da distrital do partido numa equipa com Pereira da Silva, Abílio Rodrigues, Miguel Relvas e Mário Albuquerque. Também foi dirigente associativo, dinamizador de eventos, coordenador de equipas, entre outros cargos. Chegou a concorrer à presidência da Câmara Municipal de Tomar, pelo PSD, na década de 90 do século passado, tendo perdido para o candidato do PS, Pedro Marques. Foi o principal dinamizador do Congresso do Sopa de Tomar. Bento Baptista foi dirigente do Sporting Clube de Tomar. Era crítico da situação política, tendo manifestado as suas preocupações numa entrevista dada a O MIRANTE (publicada a 4 de Março de 2009). “Hoje os cargos públicos são procurados por muita gente e são uma boa fonte de emprego. Há muita gente que se serve dos partidos políticos para fazer o assalto ao poder”, disse na altura. Considerava-se um ribatejano de gema e defendia que a identidade do norte do Ribatejo é a sua ligação aos Templários. Aficionado da festa brava foi durante muito tempo médico da praça de toiros de Tomar.