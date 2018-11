Germano Pacheco

A 15 de Outubro, na reunião do Conselho Municipal de Segurança da Chamusca, o Comandante do destacamento da GNR, sargento-ajudante Paulo Petinga, informou que, em Dezembro vai haver um reforço do número de efectivos no destacamento. Será que o assalto à Caixa Agrícola representa um “forcing” dos gatunos para “limparem” tudo até à chegada... dos tais reforços?