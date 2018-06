Futebol Clube de Alverca prepara-se para criar SAD para o futebol

A direcção do Futebol Clube de Alverca (FCA) está “legitimada” pelos sócios para, “se o entender”, desenvolver contactos com potenciais interessados para constituir uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD) que comande o futebol sénior do clube “já a partir da próxima época”. No fundo, é uma operação semelhante a uma privatização da operação do futebol sénior, em que uma empresa ou entidade, a troco de uma compensação financeira anual ao clube, fica com o comando da equipa sénior, numa lógica de ganhos em torno do negócio de jogadores, como já existe no vizinho Vilafranquense, que fez a mesma operação em 2013.

A decisão de legitimar a direcção do FCA para esta poder avançar ou não para uma SAD foi alcançada em assembleia-geral do clube, realizada na noite de 15 de Junho e onde só poderam votar sócios com quotas em dia e com mais de 12 meses de filiação. A legitimação foi aprovada por maioria. O FCA está de volta este ano aos nacionais, agora chamado Campeonato de Portugal, facto que exigirá ao clube um valor financeiro superior aos actuais 60 mil euros dispendidos com a equipa de futebol.

A concretizar-se, esta será a segunda SAD a nascer no Alverca, depois da primeira, criada ainda na gestão do actual presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, ter acabado extinta com dívidas incobráveis de 2,5 milhões de euros.

Em 2011, em entrevista a O MIRANTE, o então candidato a presidente do Alverca, Fernando Orge, que se mantém desde então como presidente do clube, dizia que ter criado uma SAD fora “um erro muito grave”. Um erro que agora alguns sócios temem que não venha a dar bons frutos.

A decisão dos sócios surge também depois de, em Abril de 2017, a Câmara de Vila Franca de Xira ter celebrado publicamente um protocolo com o Alverca para atribuir um apoio financeiro de 256 mil euros para que este conseguisse acabar a construção do seu centro de formação, situado na rua da estação e que, nesta primeira fase, tem obra orçada em 810 mil euros, incluindo a construção de campos de futebol, balneários, secretaria e estacionamento.