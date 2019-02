partilhe no Google+

A enorme desfaçatez do presidente da Câmara da Chamusca

A Câmara da Chamusca comunicou ao povo que o seu prazo médio de pagamento a fornecedores é de um dia. Pela minha parte acho que até é um exagero. Se a câmara fizer como eu que, quando vou ao supermercado ou ao café tenho que pagar na hora, até podia baixar a média.

Uma Câmara da Chamusca que está proibida por lei de gastar dinheiro se o não tiver e à qual algumas empresas não venderiam nada se o pagamento não fosse feito a pronto, não devia andar a fazer cenas tristes como esta.

Dizer que a gestão financeira do Município da Chamusca tem assentado, nos últimos anos, no rigor, na competência e transparência e sobretudo no planeamento e na programação e que todo o investimento que faz só é possível porque garante uma gestão rigorosa dos dinheiros públicos, é de farsolas sem vergonha que, se tivessem rédea larga, já estavam endividados e bem endividados.

Mas pior que isso é tentar incentivar as empresas a fazerem o mesmo em termos de pagamentos, como se as empresas fossem como as câmaras que têm sempre o pagamento dos ordenados dos seus funcionários assegurados e nunca vão à falência por pior que seja a sua gestão, graças aos nossos impostos. Isso já soa a insulto!!

Filipe Miguel Gandarês Trovão