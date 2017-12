Juiz Carlos Alexandre é personalidade do ano para O MIRANTE

O Juiz Carlos Alexandre, natural de Mação e conhecido por ter a seu cargo alguns dos maiores e mais complexos processos de criminalidade económico-financeira , tráfico de droga, terrorismo entre outros, foi escolhido por O MIRANTE como a Personalidade do Ano 2017.

A distinção de O MIRANTE é uma forma de salientar a total seriedade e dedicação à justiça e por sempre ter dado provas de não procurar qualquer tipo de reconhecimento ou mediatismo, nem de fugir às suas responsabilidades.

Carlos Manuel Lopes Alexandre, oriundo de uma família humilde, regressa à sua terra natal sempre que pode e continua a conviver com os seus amigos que, apesar das funções que ele exerce, o olham mais como um membro da comunidade que se interessa pelo que se lá passa do que como o famoso Juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal a quem são entregues casos de enorme importância.

Em nome da verdade devemos dizer que esta foi a terceira tentativa que O MIRANTE fez para entregar ao Juiz Carlos Alexandre o Prémio Personalidade do Ano, no âmbito da iniciativa anual com que distinguimos pessoas da região que consideramos serem exemplos positivos nas mais diversas áreas de actividade. Até agora a nossa insistência esbarrou sempre na sua relutância em aceitar ser distinguido por algo que faz com gosto e com paixão e que considera ser seu dever fazer.